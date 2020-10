Göz içi akıllı mercekler hayatı kolaylaştırıyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, göz içi akıllı merceklerin (trifokal) hayatı kolaylaştırdığını söyledi.

Akıllı mercekler, uzağı, yakını ve orta mesafeleri görmeyi sağlayan insanların gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran göz içine yerleştirilen araçlar olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar tarafından katarakt ameliyatı sonrası saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek yerleştiriyor. Bu mercekler monofokal olursa hasta uzağı görüyor, yakına gözlük kullanıyor. Multifokal mercekler uzak ve yakın görüş sağlıyor. Akıllı mercek yerleştirilirse hasta uzak yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebiliyor. Ayrıca akıllı mercekler gözlük ve kontakt lens kullanmayan ya da kullanmak istemeyen miyop hipermetrop ve astigmatı olan hastalara da uygulanabiliyor.

Medicana Samsun Hastanesi Göz hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, akıllı mercekler konusunda önemli bilgiler verdi. Akıllı merceklerin önemine değinen Doç. Dr. Emrah Kan, “Günümüzde insanlar daha aktif yaşamaktadırlar. Bilgisayar ve araç kullanımı ileri yaşlarda da devam etmektedir. Bu uygulama yapılan hastalar bu tür aktivitelerini keyifle ve rahatlıkla yapabilirler. Akıllı mercekler hem gözlük kullanımını ortadan kaldırmakta hem de gözlük kullanımından kaynaklı estetik kaygıları gidermektedir. (Özellikle kadınlar yakın gözlük kullanımını kolay kabullenemezler) Akıllı mercekler ömür boyu gözde kalabilmektedir. Uygulamanın hasta üzerindeki olumlu sonuçları; gözlüksüz uzak, orta ve yakın görme keyfi, hem gece hem gündüz kaliteli görüş ve renkleri daha net ve olduğu gibi algılamadır” dedi.

Akıllı mercek uygulamasının nasıl yapılacağını aktaran Dr. Kan, “Akıllı mercek uygulaması damla anestezisi ile dakikalar içinde tamamlanır. Ağrısız bir operasyondur. Hastanede yatma gerektirmemektedir ve göz uygulama sonrası kapatılır. Akıllı mercek uygulaması her göze farklı günlerde yapılır. Tedaviden bir gün sonra iş yaşamınıza ve sosyal aktivitelerinize dönebilirsiniz. Yüksek efor gerektiren hareketler hariç bütün günlük işlerinizi yapabilirsiniz. Eskiden katarakt ameliyatından sonra göz içine yerleştirilen mercekler sadece uzak görüşü düzeltebiliyordu ve yakın için gözlük kullanılıyordu. Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde akıllı mercekler kullanılmaya başlandı ve artık uzak ve yakın görüş için gözlük kullanmak gerekmemektedir. Multifokal (akıllı) mercekler, gözdeki yüksek kırma kusurlarının giderilmesi amacıyla, gözde katarakt olmadan da 20 yaş sonrası uygulanabilmektedir” diye konuştu.

Akıllı merceğin kimlere uygulanabileceğini de belirten Kan, şunları söyledi:

“Akıllı mercekler 40 yaş üzerinde uzakta, yakında ya da her ikisinde görme kusuru olan kişilere gözlüklerinden tamamen kurtulmak isteyen herkese doğal olarak uygulanabilir. Uygulama sonrası göz numarası tekrar ilerlemez. Akıllı mercek uygulanan insanda katarakt oluşmaz. Ayrıca 20 yaş sonrası kırma kusurları excimer laser ile düzeltilemeyecek kadar yüksek olanlara da akıllı mercek uygulaması yapılır. Akıllı mercekler her hastaya uygulanmaz örneğin şeker hastaları ve retinasında bozukluk olanlar. Katraktı olan ve olmayan hastalara bu ameliyatın riskleri iyice anlatılmalıdır. Bu ameliyata karar vermeden önce ayrıntılı bir göz muayenesi yapılması ve uygulanacak merceğe doğru karar verilmesi gereklidir.”