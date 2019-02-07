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Göz kanatan tasarımlar

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 07.02.2019 10:52 | Son Güncelleme

Bu tasarımların hangi kafayla yapıldığını tahmin bile edemiyoruz...

Dünyanın dört bir tarafından gelen bu fotoğraflar bir tasarımın ne kadar kötü olabileceğini gözler önüne seriyor.

Göz kanatan tasarımlar

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