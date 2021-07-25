Gözde Türker ve Anıl Güler evlendi! İşte düğünden fotoğraflar

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Fadik Atasoy, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimlerle rol alan Gözde Türker, dün akşam Anıl Güler ile dünyaevine girdi.

Dizide asi bir lise öğrencisini canlandıran ve performansıyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Türker'i, rol arkadaşları Lizge Cömert ve Lilya İrem Salman yalnız bırakmadı.

Gözde Türker'in gelinlik tercihi de büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, güzel oyuncu için "En güzel gelin", "Gelin harika, gelinlik mükemmel", "Göz kamaştırıyor" yorumlarında bulundu.

25 yaşındaki genç oyuncu Gözde Türker ile Anıl Güler'e, sosyal medyada takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

