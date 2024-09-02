Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması 'Bunun haberini vermiş olayım' diyerek duyurdu

Türkiye, merak içinde Diyarbakır'da kaybolduktan sonra günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin'den gelecek haberleri bekliyor. Olayda her gün yeni bir gelişme yaşanırken bugün çok sayıda kayıp konusunu programında işleyen Müge Anlı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunda ekranlara geri dönmesi de gözlerin kendisine çevrilmesine neden olmuştu. Müge Anlı'nın kayıp Narin Güran olayını yayında işleyip işlemeyeceği de en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Müge Anlı'dan Narin açıklaması geldi.

"YAYIN YASAĞI GETİRİLMESEYDİ ANNE VE BABA BİZİMLE BERABER STÜDYODA OLACAKTI"

ATV'de Kahvaltı Haberleri programına konuk olan Müge Anlı, Narin'le ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Biliyorum herkes Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım"