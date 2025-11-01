Gözler onda olacak! Fenerbahçe'nin yıldızı Youssef En-Nesyri Beşiktaş derbisi öncesi söz veri

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Gaziantep FK maçında attığı iki golle hem takımına galibiyeti getirdi hem de Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu. Tecrübeli forvet, bu kez derbide de fileleri havalandırmaya kararlı.

DERBİLERDE ŞANSSIZLIK

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı forma giydiği maçlarda gol sevinci yaşayamadı. İki derbide toplam 90 dakikadan fazla sahada kalan En-Nesyri, beklenen etkiyi gösterememiş ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

“BU KEZ GOL ATACAĞIM”

Bu kez farklı bir tablo çizmek isteyen Faslı yıldız, Beşiktaş maçı öncesinde hem takım arkadaşlarına hem de teknik ekibe gol sözü verdi. En-Nesyri’nin, “Geçen sezon derbilerde gol atamadım ama bu defa olacak. Beşiktaş’a karşı suskunluğumu bozacağım” dediği öğrenildi.

Süper Lig’de bu sezon 6 golle takımının en skorer ismi olan En-Nesyri, derbide hem serisini sürdürmek hem de kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.