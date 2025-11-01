SPOR

Gözler onda olacak! Fenerbahçe'nin yıldızı Youssef En-Nesyri Beşiktaş derbisi öncesi söz veri

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Gaziantep FK karşısında attığı iki golle Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu. Derbilerde henüz gol atamayan En-Nesyri, bu kez şeytanın bacağını kırmakta kararlı. Takım arkadaşlarına, “Beşiktaş’a karşı bu kez gol atacağım” diyerek söz verdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Gaziantep FK maçında attığı iki golle hem takımına galibiyeti getirdi hem de Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu. Tecrübeli forvet, bu kez derbide de fileleri havalandırmaya kararlı.

DERBİLERDE ŞANSSIZLIK

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı forma giydiği maçlarda gol sevinci yaşayamadı. İki derbide toplam 90 dakikadan fazla sahada kalan En-Nesyri, beklenen etkiyi gösterememiş ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

“BU KEZ GOL ATACAĞIM”

Bu kez farklı bir tablo çizmek isteyen Faslı yıldız, Beşiktaş maçı öncesinde hem takım arkadaşlarına hem de teknik ekibe gol sözü verdi. En-Nesyri’nin, “Geçen sezon derbilerde gol atamadım ama bu defa olacak. Beşiktaş’a karşı suskunluğumu bozacağım” dediği öğrenildi.

Süper Lig’de bu sezon 6 golle takımının en skorer ismi olan En-Nesyri, derbide hem serisini sürdürmek hem de kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Derbi son dakika beşiktaş fenerbahçe
