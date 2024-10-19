Gözler onları aradı: Vural Çelik'in cenaze törenine katılmadılar! Gülse Birsel ve Ata Demirer bakın ne yaptı...

Efsane dizi Avrupa Yakası'nda hayat verdiği 'Kubilay' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, 17 Ekim'de Üsküdar'daki evinde ölü bulunmuştu. Kalp krizi nedeniyle vefat ettiği ortaya çıkan oyuncunun ölümü herkesi yasa boğdu.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Çelik'in cenaze törenine birçok oyuncu isim katıldı. Cenazeye katılanlar arasında Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Hamdi Alkan, Birol Güven, Sarp Apak ve Yavuz Seçkin de vardı.

GÖZLER GÜLSE BİRSEL VE ATA DEMİRER'İ ARADI!

Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları Gülse Birsel ve Ata Demirer, cenaze törenine katılmadı. Gülse Birsel ve Ata Demirer, çelenk göndermeyi tercih etti.

Ata Demirer, “Güzel zamanlar, güzel yıllar. Çok erken bir veda. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim.” sözleriyle Gülse Birsel de “Kubilay’ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz.” diyerek Vural Çelik'e veda etmişti.