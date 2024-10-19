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Gözler onları aradı: Vural Çelik'in cenaze törenine katılmadılar! Gülse Birsel ve Ata Demirer bakın ne yaptı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.10.2024 17:15
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17 Ekim'de Üsküdar'daki evinde ölü bulunan Avrupa Yakası'nın efsane karakteri Kubilay'a hayat veren oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Çelik'in cenazesinde sanat dünyasından birçok isim katılırken gözler Gülse Birsel ve Ata Demirer'i aradı. Cenaze törenine katılmayan ikili çelenk göndermeyi tercih etti.

Gözler onları aradı: Vural Çelik'in cenaze törenine katılmadılar! Gülse Birsel ve Ata Demirer bakın ne yaptı...

Efsane dizi Avrupa Yakası'nda hayat verdiği 'Kubilay' karakteri ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, 17 Ekim'de Üsküdar'daki evinde ölü bulunmuştu. Kalp krizi nedeniyle vefat ettiği ortaya çıkan oyuncunun ölümü herkesi yasa boğdu.

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Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Çelik'in cenaze törenine birçok oyuncu isim katıldı. Cenazeye katılanlar arasında Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Hamdi Alkan, Birol Güven, Sarp Apak ve Yavuz Seçkin de vardı.

GÖZLER GÜLSE BİRSEL VE ATA DEMİRER'İ ARADI!

Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları Gülse Birsel ve Ata Demirer, cenaze törenine katılmadı. Gülse Birsel ve Ata Demirer, çelenk göndermeyi tercih etti.

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Ata Demirer, “Güzel zamanlar, güzel yıllar. Çok erken bir veda. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim.” sözleriyle Gülse Birsel de “Kubilay’ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz.” diyerek Vural Çelik'e veda etmişti.

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Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu
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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel Ata Demirer
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