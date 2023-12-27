Gözler Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim'e çevrildi: İlginç tesadüfü herkesle paylaştı! ''Ben Fiorentina'da çalışırken...''

Fatih Terim, 3. kez Türkiye dışında bir takım çalıştıracak. Milan ve Fiorentina macerası sonrası Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, Fiorentina döneminden ilginç bir tesadüfü paylaştı.

BASKETBOL TAKIMINI DA ERGİN ATAMAN ÇALIŞTIRIYOR

Daha önce A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'da görev yapan sezon başında da Anadolu Efes'ten ayrılarak Panathinaikos'un yeni başantrenörü olan Ergin Ataman, Fatih Terim'le beraber Yunan ekibinin başarısı için çaba harcayacak.

FATİH TERİM ANLATTI

Atina'ya indikten sonra açıklamalar yapan Fatih Terim, "Ergin Hocam çok sevdiğim bir kardeşimdir. Ben Fiorentina'da çalışırken Ergin Ataman da Siena'da basketbol antrenörüydü. Hayat enteresan. İki başarılı hoca, gereken şeyi yapacağız. Kimse merak etmesin." dedi.





