SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Gözler Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim'e çevrildi: İlginç tesadüfü herkesle paylaştı! ''Ben Fiorentina'da çalışırken...''

Gözler Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim'e çevrildi: İlginç tesadüfü herkesle paylaştı! ''Ben Fiorentina'da çalışırken...''

27.12.2023 14:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Avrupa bu transferi konuşuyor. Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşan Fatih Terim, özel uçakla Atina'ya gitti. İner inmez basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim'in anlattığı ilginç tesadüf kısa sürede ses getirdi.

Fatih Terim, 3. kez Türkiye dışında bir takım çalıştıracak. Milan ve Fiorentina macerası sonrası Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, Fiorentina döneminden ilginç bir tesadüfü paylaştı.

BASKETBOL TAKIMINI DA ERGİN ATAMAN ÇALIŞTIRIYOR

43fc9b29-ataman-950x500

Daha önce A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'da görev yapan sezon başında da Anadolu Efes'ten ayrılarak Panathinaikos'un yeni başantrenörü olan Ergin Ataman, Fatih Terim'le beraber Yunan ekibinin başarısı için çaba harcayacak.

FATİH TERİM ANLATTI

Screenshot_1

Atina'ya indikten sonra açıklamalar yapan Fatih Terim, "Ergin Hocam çok sevdiğim bir kardeşimdir. Ben Fiorentina'da çalışırken Ergin Ataman da Siena'da basketbol antrenörüydü. Hayat enteresan. İki başarılı hoca, gereken şeyi yapacağız. Kimse merak etmesin." dedi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yaptı bile!Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yaptı bile!
TFF Fair Play Ödülleri sahibini buldu!TFF Fair Play Ödülleri sahibini buldu!
Transfer yasağı alan Samsun'dan ilginç hamle!Transfer yasağı alan Samsun'dan ilginç hamle!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos Ergin Ataman
En Çok Okunan Haberler
Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku

Fatih Terim'in Panathinaikos'tan alacağı maaş şaşkınlık yarattı!

Fatih Terim'in Panathinaikos'tan alacağı maaş şaşkınlık yarattı!

Fatih Terim'in Panathinaikos'a götüreceği 3 isim kesinleşti!

Fatih Terim'in Panathinaikos'a götüreceği 3 isim kesinleşti!

Terim'den ilk mesaj! ''Yıllardır şampiyon olamıyorlar, nereye gidersem gideyim, kazanmak için giderim!''

Terim'den ilk mesaj! ''Yıllardır şampiyon olamıyorlar, nereye gidersem gideyim, kazanmak için giderim!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.