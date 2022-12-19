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Gözlerden uzak yaşıyordu! Gökhan Özen kalp krizi geçirdiğini duyurdu... Gökhan Özen'in sağlık durumu

19.12.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000’li yıllara damgasını vuran 42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Özen uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Geçtiğimiz günlerde son haliyle merak konusu olan Gökhan Özen kalp krizi geçirdi. Gökhan Özen sağlık durumunu paylaşarak taburcu olduğunu da söyledi.

Gözlerden uzak yaşıyordu! Gökhan Özen kalp krizi geçirdiğini duyurdu... Gökhan Özen'in sağlık durumu

Aramazsan Arama şarkısıyla 2000’li yıllara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen hayranlarını üzen bir haber paylaştı. Uzun süredir gözlerden uzak olan ve son haliyle de merak konusu olan Gökhan Özen sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Gökhan Özen paylaşımında "Dün gece yarısı Los Angeles’ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allah'a emanet" dedi.

Ekran Alıntısı

GÖKHAN ÖZEN'İN SON HALİ

Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta yaşıyor. Şarkıcının son halini görenler ise "Yıllara meydan okuyor" yorumlarından bulunuyor.

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