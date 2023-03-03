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Gözlerden uzak yaşıyordu! Uğur Pektaş o diziyle ekranlara dönüyor

03.03.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde rol aldıktan sonra ekranlara veda eden ve maneviyata yönelerek gözlerden uzak yaşamaya başlayan oyuncu Uğur Pektaş yeniden ekrana dönüyor.

Gözlerden uzak yaşıyordu! Uğur Pektaş o diziyle ekranlara dönüyor

Arka Sokaklar'da rol almasının ardından inzivaya çekilen ve maneviyata yönelen Uğur Pektaş, yıllar süren ekranlardan uzak durdu.

‘Arka Sokaklar’ dizisinin Murat komiseri Uğur Pektaş, uzun süre sonra TRT Dijital’in “Teşkilat-ı Mahsusa Trablus” projesinde “Ömer Muhtar” rolüne hayat verdi.

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Şafak Bal ve Oğuz Öztürk’ün yönetmenliğini yaptığı dizide 1918’li yıllar anlatılıyor. Dizide Mert Carim “Yakup Cemil”, Kenan Çoban “Ahmet Şenusi”, Ali Ersan Duru “Kuşçubaşı Eşref”, Asir Gündoğdu “Hasan Çavuş”, Baran Akbulut “Enver Paşa”, Hüseyin Baylan “Şeyh Zekeriya”, Emre Törün “Albay Neşet”, Öykü Çelik “Leyla” rollerine hayat veriyor.


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