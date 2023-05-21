Gözlerden uzakta... Sinem Kobal beyaz mini elbisesiyle poz verdi

Son olarak hayranlarına ekranlara dönüş müjdesi veren Sinem Kobal uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i geçtiğimiz sene de Leyla'yı kucağına almıştı.

Sinem Kobal bir dergiye poz vermişti. Kırmızı tulumuyla çimlerde poz veren oyuncu fit haliyle övgüleri toplamıştı.

Ailesiyle ilgili konuşan Sinem Kobal, "Kenan çok iyi bir baba gerçekten. Onunla gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. Leyla ile Lalin'in sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum" demişti.



Güzel oyuncu şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Beyaz mini elbisesiyle poz veren Sinem Kobal hayranlarını mest etti.



