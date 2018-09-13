Gözlerimiz kanadı! Sunumun çıtasını arşa çıkararak aklımızda soru işareti bırakan 10 fotoğfaf

Neden yani, başka işiniz gücunuz mü yok anlamıyorum, nasıl bir ruh hali. Manyak mısınız nesiniz len siz. pic.twitter.com/4jooBXphje— Parasızceo (@parasizceo) 27 Ağustos 2018
Yemin ederim oyun evi falan sandım yeni gelinler acilen kapatılsın pic.twitter.com/7pBcjAnJxk— Sosyolohh (@nolmuskiii) 26 Mart 2018
Yeni gelin sunumundan sana sığınırım Allah'ım pic.twitter.com/8InxBMLJgj— Laviva???? (@mefta__) 14 Ağustos 2018
Yeni gelinler kapatılsın. pic.twitter.com/9gMvknmg0y— IV. Hank (@ooyledegil) 5 Eylül 2018
Madem bütün kızlar böyle şeylerden rahatsız, bu yeni gelin saçmalıklarını kim yapıyor ..— E.dwg ❁ (@garipp1isi) 8 Eylül 2018
Kafamda yine deli sorular .. ???? pic.twitter.com/7omB6zIrVv
bir yeni gelin faciasi daha ???? pic.twitter.com/mvm4LQZH1w— tuba nur (@tuubanur) 30 Ağustos 2018
Gelinlerin tatlı telaşına bunu atarım. pic.twitter.com/t49DUAeZYB— jeton bitti ♿️ (@mesajlasan) 9 Eylül 2018
Yeni gelin sahur kreasyonu pic.twitter.com/1KRxQXc3ug— İshakhan Karahanlı (@Sehzadebey191) 19 Mayıs 2018
12 Şubat 2018
Yeni gelinler lütfen sakin olun ve şunları rahat bırakın. Please pic.twitter.com/DOodBTTdHJ— Polyanna (@polyannaoldu) 19 Eylül 2016
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