Gözlerinize inanamayacaksınız! Bu fotoğraflarda hiç hile yok!

Doğanın güzelliklerine gerçekten derinden baktığınızda büyülenmemeniz neredeyse imkansızdır. Tabii bu güzellikleri olduğundan daha da iyi göstermek için fotoğrafçılar fotoşopla birkaç rötuş yapmaktan da çekinmiyor.

Fakat şimdi göreceğiniz fotoğraflarda hiçbir oynama yok tamamen doğal ışık ve doğal halleriyle. İşte baktığınızda doğanın ne kadar muhteşem bir şey olduğunu göreceğiniz birbirinden nefes kesen fotoğraf...

NATRON GÖLÜ, TANZANYA

İSKOÇYA’NIN ABERNETHY ORMANINDA ÖRÜMCEK AĞLARI

FLAMİNGOLARIN OLUŞTURDUĞU FLAMİNGO FİGÜRÜ , YUCATAN YARIMADASI

GALAKTİK TENİS TOPU

HOLLANDA’NIN MODERN SU SETLERİ, RÜZGAR TRİBÜNLERİ VE OTOBANLARI

JAPONYA’DA ONTAKE YANARDAĞININ PATLAMASI SONUCUNDA KÜLLERLE KAPLANAN BİR TAPINAK

BİR RADYO TELESKOPUNDA SÜPER AY

SIRADAN BİR İŞ GÜNÜ — BULUTU YAKALAMAK

KUZEY KORE’NİN KURUCUSU KİM IL-SUNG’UN 100 ÜNCÜ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI

JAPONYA’DA MAVİ BİR EVREN

İTALYA’DA BİR PLAJ

İZLANDA’DA YANARDAĞ PATLAMASI

KANADA’DA GÖL ÜZERİNDE SÜZÜLEN BİR KARTAL

BÖLÜNMÜŞ İKİ DÜNYA, NEW YORK, ABD

SİĞİLLİ AĞAÇ KURBAĞASININ KIZIL GÖZLERİ, KOSTA RİKA

YUNNAN, ÇİN

NAMİB ÇÖLÜ, AFRİKA





