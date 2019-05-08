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Gözlerinize inanamayacaksınız! Bu fotoğraflarda hiç hile yok!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 08.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

İnternette gördüğünüz aklınızı başınızdan alan birçok fotoğraf aslında fotoşop eseri. Fakat şimdi karşılaşacağınız fotoğaflarda asla herhangi bir oynama yok! Gördüğünüz doğal güzellik karşısında bakalım siz nasıl tepki vereceksiniz...

Gözlerinize inanamayacaksınız! Bu fotoğraflarda hiç hile yok!

Doğanın güzelliklerine gerçekten derinden baktığınızda büyülenmemeniz neredeyse imkansızdır. Tabii bu güzellikleri olduğundan daha da iyi göstermek için fotoğrafçılar fotoşopla birkaç rötuş yapmaktan da çekinmiyor.
Fakat şimdi göreceğiniz fotoğraflarda hiçbir oynama yok tamamen doğal ışık ve doğal halleriyle. İşte baktığınızda doğanın ne kadar muhteşem bir şey olduğunu göreceğiniz birbirinden nefes kesen fotoğraf...

  1. NATRON GÖLÜ, TANZANYA

1

  1. İSKOÇYA’NIN ABERNETHY ORMANINDA ÖRÜMCEK AĞLARI

2

  1. FLAMİNGOLARIN OLUŞTURDUĞU FLAMİNGO FİGÜRÜ , YUCATAN YARIMADASI

3

  1. GALAKTİK TENİS TOPU

4

  1. HOLLANDA’NIN MODERN SU SETLERİ, RÜZGAR TRİBÜNLERİ VE OTOBANLARI

5

  1. JAPONYA’DA ONTAKE YANARDAĞININ PATLAMASI SONUCUNDA KÜLLERLE KAPLANAN BİR TAPINAK

6

  1. BİR RADYO TELESKOPUNDA SÜPER AY

7

  1. SIRADAN BİR İŞ GÜNÜ — BULUTU YAKALAMAK

8

  1. KUZEY KORE’NİN KURUCUSU KİM IL-SUNG’UN 100 ÜNCÜ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI

9

  1. JAPONYA’DA MAVİ BİR EVREN

10

  1. İTALYA’DA BİR PLAJ

11

  1. İZLANDA’DA YANARDAĞ PATLAMASI

12

  1. KANADA’DA GÖL ÜZERİNDE SÜZÜLEN BİR KARTAL

13

  1. BÖLÜNMÜŞ İKİ DÜNYA, NEW YORK, ABD

14

  1. SİĞİLLİ AĞAÇ KURBAĞASININ KIZIL GÖZLERİ, KOSTA RİKA

15

  1. YUNNAN, ÇİN

16

  1. NAMİB ÇÖLÜ, AFRİKA

17

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Anahtar Kelimeler:
doğa fotoğrafları fotoşopsuz fotoğraflar

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