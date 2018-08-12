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Göztepe 1 - 3 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.08.2018 23:48 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. VAR kararlarının damga vurduğu karşılaşmayı Göztepe 9, Yeni Malatyaspor 10 kişi tamamladı.

Göztepe 1 - 3 Evkur Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. VAR kararların damga vurduğu karşılaşmayı Yeni Malatyaspor, 3-1 kazandı sezona galibiyetle başladı.

Ev sahibi ekipte Poko ve Andre Castro, Yeni Malatyaspor'da ise Chebake kırmızı kart görerek takımını bir kişi eksik bırakan oyuncular oldu.

Göztepe'nin tek golü Sadık'tan (KK) geldi.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller ise Mina, Aleksic ve Ömer Şişmanoğlu'ndan geldi. Skoru belirleyen golü atan Ömer Şişmanoğlu, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Göztepe'ye attığı gole sevinmedi.

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