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Göztepe, 100. yıl formasını tanıttı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.10.2024 23:02
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Göztepe Spor Kulübü, 2025'te kutlayacağı 100. yılına özel tasarlanan formasını tanıttı.

Göztepe, 100. yıl formasını tanıttı

Göztepe'nin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, "Yayıldık her yeri Göztepe sanıp! Her forma bir hikaye, her giyen bir parçamız! Binlerce sporcusu ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan coşkulu taraftarıyla Göztepe Spor Kulübü; 100 yıllık şanlı tarihiyle Asırlık Efsane! 100. yılımıza özel hazırlanan şanlı formamız yarından itibaren GÖZGÖZ Mağazaları'nda!" ifadelerine yer verildi.

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Süper Lig Göztepe
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