Göztepe, 100. yıl formasını tanıttı

Göztepe'nin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, "Yayıldık her yeri Göztepe sanıp! Her forma bir hikaye, her giyen bir parçamız! Binlerce sporcusu ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan coşkulu taraftarıyla Göztepe Spor Kulübü; 100 yıllık şanlı tarihiyle Asırlık Efsane! 100. yılımıza özel hazırlanan şanlı formamız yarından itibaren GÖZGÖZ Mağazaları'nda!" ifadelerine yer verildi.

Yayıldık her yeri Göztepe sanıp!👊



Her forma bir hikâye, her giyen bir parçamız!💛❤ Binlerce sporcusu ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan coşkulu taraftarıyla Göztepe Spor Kulübü; 100 yıllık şanlı tarihiyle #AsırlıkEfsane!



100. yılımıza özel hazırlanan şanlı formamız şimdi… pic.twitter.com/pYxcAzdOdC — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 25, 2024