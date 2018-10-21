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Göztepe 2 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.10.2018 18:15 | Son Güncelleme

Göztepe - Beşiktaş maçında Beto devleşti, Kartal ağır yara aldı! Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Göztepe - Beşiktaş maçında gülen taraf, 2-0'lık skorla ev sahibi Göztepe oldu. Göztepe - Beşiktaş maçında ev sahibinin kalecisi Beto bir penaltı kurtarıp, birçok net pozisyona izin vermedi. Beşiktaş, bu mağlubiyetle ligde 6 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Göztepe - Beşiktaş maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Göztepe 2 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Göztepe kalecisi Beto'nun penaltı kurtardığı maçta Beşiktaş, hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İşte Göztepe - Beşiktaş maçına dair tüm ayrıntılar...

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Göztepe'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Cameron Jerome ve 60. dakikada Wallace Reis kaydetti.

Beşiktaş'ta 19. dakikada Oğuzhan Özyakup bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu galibiyetin ardından Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de puanını 15'e çıkarırken, Beşiktaş 15 puanda kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 4. kez deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Beşiktaş hafta arasında Avrupa Ligi'nde Genk ile karşılaştıktan sonra Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise bir sonraki hafta deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

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GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ;

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Love

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza saha dışında topla buluşan Oğuzhan'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
16. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Reis ve Roco'nun yükseldiği top dışarı çıktı. Hakem Fırat Aydınus'un korneri gösterdiği pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla Fırat Aydınus pozisyonu izleme kararı verdi. Pozisyonda topun Reis'in eline değdiğini tespit eden Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.
26. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
45. dakikada sağ taraftan Yasin Öztekin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde müsait durumdaki Borges'in kafa vuruşunda, Gökhan Gönül meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
45+2. dakikada Babel'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Vagner Love'ın, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi, golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Andre Castro’nun ortasına iyi yükselen Jerome, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderi. 1-0
60. dakikada Berkan Emir’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kafayı vuran Reis, farkı ikiye çıkardı. 2-0
73. dakikada Castro’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direkten döndü.
75. dakikada Yasin’in kullandığı köşe vuruşunda Poko kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
78. dakikada Gökhan’ın yerden sert ortasında Love ayağını koydu, Beto direk dibinde topun sahibi oldu.

Stat: Bornova
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Göztepe: Beto xx (Göktuğ dk. 75 x), Berkan xx, Titi xx, Reis xx (Kadu dk. 67 x), Gassama xx, Poko xx, Borges xx, Castro xx, Halil xx (Tayfut dk. 81 x), Yasin xx, Jerome xx
Beşiktaş: Karius xx, Caner xx, Roco xx, Medel xx, Gökhan xx, Atiba xx, Tolgay xx (Larin dk. 83 x), Oğuzhan xx (Quaresma dk. 61 x), Lens xx (Mustafa Pektemek dk. 71 x), Babel xx, Love xx
Goller: Jerome (dk 51), Reis (dk 60) (Göztepe)
Sarı kartlar: Reis, Gassama (Göztepe), Lens, Gökhan Gönül (Beşikaş)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta son oynanan Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 farklı isim forma giydi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe karşısında son oynadıkları Atiker Konyaspor maçından farklı olarak 4 isme şans verdi. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Domagoj Vida, sakatlıkları bulunan Pepe ve Adem Ljajic'in yanı sıra Ricardo Quaresma ilk 11'de yer almadı. Bu isimlerin yerine Enzo Roco, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı ekipte ilk hafta hariç diğer 7 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Ricardo Quaresma, Göztepe maçında yedek soyundu. Beşiktaş'ta Enzo Roco, bu sezon ligde ilk kez ilk 11'de yer aldı.

GÖZTEPE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 3-1 mağlup oldukları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

İzmir temsilcisinde Adama Traore, Alpaslan Öztürk ve Tayfur Bingöl'ün yerine Berkan Emir, Andre Poko ve Halil Akbunar forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir forma giymeyen savunma oyuncusu Kadu, bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı maçtan önce emniyet ekiplerinin İzmir şehir girişinde yaptıkları kontrolde, maça bileti olmayan yaklaşık 150 taraftarın geri gönderildiği belirtildi.

göztepe - beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Göztepe Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orda sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa Adın yazılacak mücevher taşa. İzmir dağlarına bomba koydular Türk'ün sancağını öne koydular Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular. Kader böyle imiş ey garip ana Kanım feda olsun güzel vatana.
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