Göztepe 2 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Göztepe kalecisi Beto'nun penaltı kurtardığı maçta Beşiktaş, hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İşte Göztepe - Beşiktaş maçına dair tüm ayrıntılar... SPOR TOTO SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN Göztepe'ye rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Cameron Jerome ve 60. dakikada Wallace Reis kaydetti. Beşiktaş'ta 19. dakikada Oğuzhan Özyakup bir penaltı atışından yararlanamadı. Bu galibiyetin ardından Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de puanını 15'e çıkarırken, Beşiktaş 15 puanda kaldı. Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 4. kez deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı. Beşiktaş hafta arasında Avrupa Ligi'nde Genk ile karşılaştıktan sonra Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise bir sonraki hafta deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ; Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Love MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada ceza saha dışında topla buluşan Oğuzhan'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Reis ve Roco'nun yükseldiği top dışarı çıktı. Hakem Fırat Aydınus'un korneri gösterdiği pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla Fırat Aydınus pozisyonu izleme kararı verdi. Pozisyonda topun Reis'in eline değdiğini tespit eden Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

26. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

45. dakikada sağ taraftan Yasin Öztekin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde müsait durumdaki Borges'in kafa vuruşunda, Gökhan Gönül meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Babel'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Vagner Love'ın, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi, golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarı 51. dakikada Andre Castro’nun ortasına iyi yükselen Jerome, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderi. 1-0

60. dakikada Berkan Emir’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kafayı vuran Reis, farkı ikiye çıkardı. 2-0

73. dakikada Castro’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direkten döndü.

75. dakikada Yasin’in kullandığı köşe vuruşunda Poko kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada Gökhan’ın yerden sert ortasında Love ayağını koydu, Beto direk dibinde topun sahibi oldu. Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Göztepe: Beto xx (Göktuğ dk. 75 x), Berkan xx, Titi xx, Reis xx (Kadu dk. 67 x), Gassama xx, Poko xx, Borges xx, Castro xx, Halil xx (Tayfut dk. 81 x), Yasin xx, Jerome xx

Beşiktaş: Karius xx, Caner xx, Roco xx, Medel xx, Gökhan xx, Atiba xx, Tolgay xx (Larin dk. 83 x), Oğuzhan xx (Quaresma dk. 61 x), Lens xx (Mustafa Pektemek dk. 71 x), Babel xx, Love xx

Goller: Jerome (dk 51), Reis (dk 60) (Göztepe)

Sarı kartlar: Reis, Gassama (Göztepe), Lens, Gökhan Gönül (Beşikaş)