Göztepe 3 - 0 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-3 biten ilk maçın rövanşında Göztepe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. İki Süper Lig ekibinin karşılaşmasında Göztepe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Göztepe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 21. dakikada kendi kalesine Osman Çelik, 39. dakikada Serdar Gürler ve 65. dakikada Deniz Kadah kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Antalyaspor, kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içindeki Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

21. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza alanı içindeki Gouffran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Antalyaspor'dan Osman Çelik'e çarpan top filelere gitti: 1-0.

39. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Göztepe yarı sahasından Castro'nun uzun pasına hareketlenen Serdar Gürler, kalesinden çıkan Ferhat Kaplan'ın ceza sahası dışında topa müdahale edememesi sonrası bir anda önemli bir fırsat yakaladı. Serdar Gürler, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

66. dakikada Gouffran'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Deniz Kadah'ın düzgün şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.