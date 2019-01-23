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Göztepe 3 - 0 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 23.01.2019 20:28 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Göztepe sahasında Antalyaspor’u konuk etti. İzmir temsilcisi rakibini 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Göztepe 3 - 0 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-3 biten ilk maçın rövanşında Göztepe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. İki Süper Lig ekibinin karşılaşmasında Göztepe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Göztepe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 21. dakikada kendi kalesine Osman Çelik, 39. dakikada Serdar Gürler ve 65. dakikada Deniz Kadah kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Antalyaspor, kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içindeki Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
21. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza alanı içindeki Gouffran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Antalyaspor'dan Osman Çelik'e çarpan top filelere gitti: 1-0.
39. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Göztepe yarı sahasından Castro'nun uzun pasına hareketlenen Serdar Gürler, kalesinden çıkan Ferhat Kaplan'ın ceza sahası dışında topa müdahale edememesi sonrası bir anda önemli bir fırsat yakaladı. Serdar Gürler, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.
66. dakikada Gouffran'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Deniz Kadah'ın düzgün şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Müsabakadan 3-0 galip ayrılan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Stat: Bornova
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Gassama (Dk. 61 Tayfur Bingöl), Reis, Titi, Grillo, Serdar Gürler, Poko, Alpaslan Öztürk, Gouffran (Dk. 69 Yasin Öztekin), Castro (Dk. 61 Halil Akbunar), Deniz Kadah
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Bahadır Öztürk, Musa Nizam (Dk. 46 Doğukan Sinik) (Dk. 74 Mustafa İnan), Birkan Öksüz, Harun Alpsoy, Zeki Yıldırım, Charles, Drole, Sergen Yatağan, Mevlüt Erdinç (Dk. 56 Doukara)
Goller: Dk. 21 Osman Çelik (kendi kalesine), Dk. 39 Serdar Gürler, Dk. 66 Deniz Kadah (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Alpaslan Öztürk, Dk. 55 Castro (Göztepe)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Göztepe Antalyaspor

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