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Göztepe 3-1 MKE Ankaragücü (Maç Sonucu)

GÖZTEPE HABERLERİ  | 22.11.2020 18:13 | Son Güncelleme

Göztepe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Göztepe 3-1 MKE Ankaragücü (Maç Sonucu)

Göztepe ile Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı.Ev sahibi takım mücadeleyi 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılıların gollerini 10 ve 67'de Ndiaye, 62'de Halil Akbunar kaydetti.

Konuk takımın tek golünü 90+2'de Börven attı.

1 maçı eksik bulunan Göztepe, 2. galibiyetini alırken, puanını 11'e yükseltti.

Ligde henüz galibiyet sevinci yaşamayan Ankaragücü, 2 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 4. dakikasında Bolingi'nin pasıyla topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

  1. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tripic'in verdiği topu ceza sahası hemen önündeki Cherif Ndiaye bekletmeden ceza sahasının içindeki Guilherme'ye aktardı. Guilherme'nin kafa vuruşuyla kale önüne doğru yönlendirdiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla topu filelelere gönderdi: 1-0.

  2. dakikada ceza sahası içinde Murat Paluli ile Endri Çekici arasındaki mücadelede Endri Çekici'nin yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus kararını değiştirmedi. Atışı 29. dakikada kullanan Endri Çekici'nin şutunda top üstten auta gitti.

  • dakikada sağ kanattan hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze'nin yaptığı ortada Bolingi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

  • dakikada Atila Turan'ın ceza sahası içinde yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın kalesinde olmadığı pozisyonda Lobjanidze'nin şutunda Titi kaleye giden topu uzaklaştırdı.

    • Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

    1. dakikada Göztepe, Halil Akbunar ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

    2. dakikada Cherif Ndiaye, Göztepe adına topu ağlara gönderen isim.

    90+2'de Torgeir Borven tabelayı 3 - 1 olarak değiştiriyor.

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