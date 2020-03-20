Göztepe 5 gün evden çalışacak

Göztepe'de başkan vekili Tarkan Papatya, "Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve personelimizi evlerine gönderdik. Şu an doğal olarak liglerin ne zaman başlayacağına dair belirsizlik var. Virüsün seyrine göre yeni kararlar alınacak. Biz de yol haritamızı belirleyeceğiz" diye konuştu.
Takımdaki yabancı futbolcuların ülkelerine gitmeyeceğini belirten Papatya, "Her zaman insan sağlığı önce gelir. Tedbir tedaviden daha iyidir. Biz de her türlü tedbiri aldık. İnsanlar işin doğrusu ligleri düşünecek değil. Önce sağlımızı, ailelerimizi, milleti ve vatanımızı düşüneceğiz. Yabancı futbolcularımız İzmir’de kalacak. Zaten şu durumda kendileri de hiçbir yere gitmek istemezler. Gitmelerinin de pek anlamı yok. Ben şu ana kadar özveriyle, gece gündüz demeden sağlık personelimize minnettarım. Onları sadece saat 21.00’de değil kalbimden her dakika alkışlıyorum. Allah onların yardımcıları olsun" dedi.
(DHA)
Resmi açıklama! Küme düşme kaldırıldı
Fenerbahçe'ye sürpriz hoca!
Flaş! Süper Lig için play-off önerisi
New York City'de koronavirüs vakası
Albayrak'a ikinci korona testi!
Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."
Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...
Abdurrahim Albayrak koronavirüs testine mi girdi? Başkan açıkladı
Beşiktaş, futbolcularına yurtdışına çıkma yasağı getirdi! İşte detaylar...
Juventus'un yıldızı karantinadan kaçarken yakalandı!
John Obi Mikel'in ayrılık nedeni şaşırttı! "Sil dediler silmedim..."
Trabzonspor'dan erteleme kararı sonrası paylaşım!
Alman kulübü, koronavirüs nedeniyle gelirlerinden vazgeçti!
Nuri Şahin'den koronavirüs yorumu
Yıldız futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!
Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok
Okuyucu Yorumları 0 yorum