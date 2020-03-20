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Göztepe 5 gün evden çalışacak

GÖZTEPE HABERLERİ  | 20.03.2020 12:35 | Son Güncelleme

Süper Lig’de son olarak erteleme maçında evinde Çaykur Rizespor’u 2-0 yenen Göztepe, koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından oyuncularına 5 günlük ev programı çıkardı. Başkan Vekili Talat Papatya, erteleme kararının ardından takımla toplantı yapıldığını ve herkese evde program verildiğini söyledi.

Göztepe 5 gün evden çalışacak

Göztepe'de başkan vekili Tarkan Papatya, "Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve personelimizi evlerine gönderdik. Şu an doğal olarak liglerin ne zaman başlayacağına dair belirsizlik var. Virüsün seyrine göre yeni kararlar alınacak. Biz de yol haritamızı belirleyeceğiz" diye konuştu.

"YABANCILAR KALACAK"

Takımdaki yabancı futbolcuların ülkelerine gitmeyeceğini belirten Papatya, "Her zaman insan sağlığı önce gelir. Tedbir tedaviden daha iyidir. Biz de her türlü tedbiri aldık. İnsanlar işin doğrusu ligleri düşünecek değil. Önce sağlımızı, ailelerimizi, milleti ve vatanımızı düşüneceğiz. Yabancı futbolcularımız İzmir’de kalacak. Zaten şu durumda kendileri de hiçbir yere gitmek istemezler. Gitmelerinin de pek anlamı yok. Ben şu ana kadar özveriyle, gece gündüz demeden sağlık personelimize minnettarım. Onları sadece saat 21.00’de değil kalbimden her dakika alkışlıyorum. Allah onların yardımcıları olsun" dedi.

(DHA)

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