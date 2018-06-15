Göztepe 93 yaşında

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 93. kuruluş yıl dönümünü yine kendine özgü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarların yıllardır her 14 Haziran’da, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca dizilerek aynı anda on binlerce meşale yakmasıyla kutlanan Göztepe’nin yeni yaşı, bu yıl bir İzmir karnavalına dönüştü.

Göztepe’nin kuruluş yıl dönümü olan 1925’e ithafen saat 19.25’ten itibaren sarı-kırmızılı taraftarlara ev sahipliği yapmaya başlayan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, saatler 20.00’yi gösterdiğinde trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Mithat Paşa Caddesine yönlendirildi.

“1925’te güneş doğdu İzmir’e”

Sahil boyunca canlı DJ performansları ve ışık şovlarının yer aldığı etkinlikte, Güzelyalı sahiline hakim noktada bulunan Susuzdede Parkında oluşturulan özel sahnede, taraftarların “1925’te güneş doğdu İzmir’e” bestelerine ithafen Göztepe logosu adeta bir güneş gibi doğdu. Susuz Dede Parkı'ndaki logo gece boyu Güzelyalı sahiline ışık saçtı. Sahilde çocuklar için yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi.