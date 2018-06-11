SPOR

Göztepe, Alpaslan Öztürk'ü aldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 11.06.2018 18:57 | Son Güncelleme

Göztepe, son olarak Elazığspor'da forma giyen 25 yaşındaki Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Alpaslan Öztürk'ü aldı

Spor Toto Süper Lig'in İzmirli temsilcisi Göztepe, son olarak Elazığspor'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika'nın Anvers şehrinde doğan Alpaslan Öztürk, futbola Berchem Sport altyapısında başladıktan sonra 2009 yılında Birmingham City altyapısına transfer oldu. Profesyonel futbol kariyerine İngiltere'de başlayan Alpaslan ardından Belçika'nın Beerschot ve Standart Liege takımlarında forma giydi. 2013-2014 sezonu devre arasında Kasımpaşa ile anlaşarak Türkiye kariyerine başlayan 25 yaşındaki oyuncu ülkemizde Kasımpaşa'nın yanı sıra Eskişehirspor ve Elazığspor takımlarının formalarını giydi.

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