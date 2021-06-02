SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfer müjdesini verdi

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfer müjdesini verdi

02.06.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, başkanlığı bırakma kararı için, “Hayatımda aldığım en zor karar” dedi. Bu kararının kesin olduğunu vurgulayan Başkan Sepil, transfer konusunda ise Portekiz’in Gil Vicente takımından 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues ile anlaştıklarını ve 1-2 gün içerisinde resmi açıklamanın yapılacağını söyledi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfer müjdesini verdi

Göztepe’de geçtiğimiz haftalarda görevi bırakacağını duyuran başkan Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadyumu’nda taraftar temsilcilerinin katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

"BAŞKANLIĞI BIRAKMA KARARIM KESİN. HAYATIMDA ALDIĞIM EN ZOR KARAR"

Sosyal medyada canlı olarak yayınlanan ve 4 saat süren programda Mehmet Sepil, başkanlık hakkındaki soruya şu şekilde cevap verdi:

"Başkanlığı bırakma kararım kesin. Hayatımda aldığım en zor karar. Kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe hayalim var. Ben bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hiçbir Göztepelinin bundan şüphesi olmasın. Transferlerde de icra kurulu yetkili olacak. İcra kurulunu kuracağız ve süreci o şekilde yöneteceğiz. Bu kulübün borcu yok, varsa da ben öderim. Tek eksiğimiz altyapı. Günün 24 saati Göztepe için çalıştım, aileme vakit ayıramadım. Göztepe başkanlığı finansal olarak büyük bir yüktü ama büyük bir zevkle yaptım. Avrupa hayallerim vardı, hayallerimi tamamlayamadan ayrılıyorum."

TRANSFERİ AÇIKLADI

Transfer hakkında da açıklama yapan Mehmet Sepil, Portekiz Süper Ligi takımlarından Gil Vicente’den 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues’i kadrolarına kattıklarını belirtti.

Sepil, "Bu transfere hiç karışmadım. Transfer belli bir sistem içinde yapıldı. Bugün veya yarın açıklanır "ifadelerini kullandı.

Lourency do Nascimento Rodrigues, geçtiğimiz sezon Portekiz Süper Ligi’nde çıktığı 34 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ndiaye 3 yıl daha Göztepe'deNdiaye 3 yıl daha Göztepe'de
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

Galatasaray'a çılgın transfer teklifi

Galatasaray'a çılgın transfer teklifi

Seçim öncesi sürpriz karar

Seçim öncesi sürpriz karar

Trabzonspor'da Sörloth ve Hamsik sesleri

Trabzonspor'da Sörloth ve Hamsik sesleri

A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosu belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Süper Lig devinden yılın bombası!

Süper Lig devinden yılın bombası!

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.