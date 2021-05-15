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Göztepe Beşiktaş maçı canlı! Göztepe Beşiktaş maçı kaç kaç?

15.05.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı 42. haftada Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oluyor. Nefeslerin tutulacağı bu heyecanlı karşılaşmada Göztepe ve Beşiktaş'ın elde edeceği skor 2020-2021 sezonunun kaderini belirlemede büyük rol oynayacak.

Göztepe Beşiktaş maçı canlı! Göztepe Beşiktaş maçı kaç kaç?

Şampiyonluk kutlamalarını son haftaya ertelemek zorunda kalan Beşiktaş, Göztepe karşısında alacağı galibiyetle liderliğini ilan edecek. Ancak son iki haftadır galip gelemeyen İzmir ekibi Göztepe'de siyah beyazlı ekip karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanarak karşılaşmayı 3 puanla tamamlamayı planlıyor.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in son haftasında tüm futbolseverlerin takip ettiği Göztepe Beşiktaş maçı, 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak. Heyecanın ve rekabetin dorukta olacağı bu önemli karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğu ve Serkan Ok üstlenirken, maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: Arda, Jahovic, Ideye, Obinna, Halil, Esiti, Soner, Burekovic, Kubilay, Alpaslan, Gassama.

Beşiktaş: Ersin, Larin, N'Koudou, Mensah, Ghezzal, Josef, Atiba, N'Sakala, Vida, Welinton, Rosier,

GÖZTEPE'NİN SON 5 MAÇI

Göztepe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Karagümrük ile 1-1, 38. haftada konuk ettiği Trabzonspor ile de yine 1-1 berabere kalarak hanesine birer puan ekledi. 39. haftada ise deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor karşısında 3-2'lik skor sayesinde evine 3 puanla döndü. Sarı kırmızılı ekip oynadığı son iki maçtan ise puan alamadı. Önce kendi sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu, son olarak da deplasmanda karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği maçından 5-3'luk mağlubiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN SON 5 MAÇI

Haftalardır ligin zirvesinde oturan Beşiktaş son haftalarda aldığı mağlubiyetler nedeniyle şampiyonluk kutlamalarını son maça bırakmak zorunda kaldı. Ligin 37. haftasında Kayserispor'u kendi sahasında 3-1, Rizespor'u deplasmanda 3-2, Hatayspor'u yine kendi sahasında 7-0'lık skorla mağlup eden siyah beyazlı ekip, şu anda şampiyonluk için en yakın rakibi Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu kritik yenilginin şoku henüz atlatılmadan kendi sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş, kesin görünen şampiyonluğu riske atmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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