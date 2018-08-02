Göztepe, Bursaspor'dan Titi ile anlaşma sağladı

29 yaşındaki savunma oyuncusunu uzun süredir isteyen İzmir ekibi, Bursaspor'la da bonservis konusunda anlaşması ise an meselesi. Göztepe'nin Brezilyalı futbolcu için Yeşil-Beyazlı ekibe 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceği öne sürüldü. (TAKVİM)
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