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Göztepe, Bursaspor'dan Titi ile anlaşma sağladı

BURSASPOR HABERLERİ  | 02.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

Göztepe, Bursaspor'un Brezilyalı stoperi Titi ile prensip anlaşmasına vardı.

Göztepe, Bursaspor'dan Titi ile anlaşma sağladı

29 yaşındaki savunma oyuncusunu uzun süredir isteyen İzmir ekibi, Bursaspor'la da bonservis konusunda anlaşması ise an meselesi. Göztepe'nin Brezilyalı futbolcu için Yeşil-Beyazlı ekibe 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceği öne sürüldü. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Spor Toto Süper Lig Göztepe Titi

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