Göztepe, Bursaspor'dan Titi ile anlaşma sağladı

29 yaşındaki savunma oyuncusunu uzun süredir isteyen İzmir ekibi, Bursaspor'la da bonservis konusunda anlaşması ise an meselesi. Göztepe'nin Brezilyalı futbolcu için Yeşil-Beyazlı ekibe 500 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceği öne sürüldü. (TAKVİM)

