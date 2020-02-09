Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Çaykur Rizespor maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Süper Lig'in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.
Ertelenen diğer maçlar şu şekilde:
TFF 1. Lig
Giresunspor - İstanbulspor
TFF 2. Lig
Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor
Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK
TFF 3. Lig
Yomraspor - Serik Belediyespor
Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK
Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK
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