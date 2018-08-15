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Göztepe Celso Borges'i İzmir'e getirdi

GÖZTEPE HABERLERİ  | 15.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Deportivo La Coruna forması giyen Celso Borges'i İzmir'e getirdi. Borges'in Göztepe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Göztepe Celso Borges'i İzmir'e getirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil etmeyi planladığı Kosta Rika Milli Takımı oyuncusu Celso Borges, İzmir'e geldi.

İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmek üzere İzmir'e geldiği öğrenildi.

Borges ile yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrolünün ardından sporcuyla sözleşme imzalanması bekleniyor.

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Celso Borges Göztepe

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