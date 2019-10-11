SPOR

Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 11.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, ligin 8. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, Adnan Süvari Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında 2 gol atarak takıma katkı sağlamasının kendisini sevindirdiğini söyledi.

Özellikle son haftalarda iç ve dış sahada puanlar aldıklarını ifade eden Napoleoni, "Bu bizim için mutluluk verici. Taraftarımız evimizde bize güç veriyor. Bu hafta gollerimden sonra hep beraber kutladık. Bize verdikleri destek çok önemli. Şu an iyi bir durumdayız, geliştirerek devam edeceğiz. Zaten iyi çalışıyoruz. Takım olarak en iyi sonuçları alıp, ligi en iyi yerlerde tamamlamaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı kazanarak, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

ALPASLAN ÖZTÜRK: TOP RAKİPTEYKEN SAVUNMA ANLAYIŞIMIZ BİZE YARDIMCI OLUYOR

Defans oyuncusu Alpaslan Öztürk de lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak yeni gelen oyuncuların uyum sağlamasıyla toparlandıklarını, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Hangi mevkide istenirse orada en iyi performansı sergilemeye çalıştığını aktaran Alpaslan, şu anda oynadığı mevkide işlerin iyi gittiğini belirtti.

Bir gazetecinin kendisinin gol attığı maçlarda takımın da kazandığını hatırlatması üzerine Alpaslan Öztürk, "Çok güzel bir istatistik, inşallah hep böyle devam eder. Gurur verici bir şey. Tabii önemli olan takımın puan alması. Kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan 3 puanın Göztepe'ye yazılması. Benim de bu istatistikten haberim var" ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin ligin en az gol yiyen takımı olduğunun hatırlatılması üzerine de Alpaslan, şöyle konuştu:

"Baktığınız zaman diğer takımlarda önemli isimler var ama bizim özellikle top rakipteyken savunma anlayışımız bize yardımcı oluyor. Takım olarak çalışıyoruz bunu. Özellikle defansa veya kaleciye verilecek bir unvan demiyorum çünkü takımın başarısı."

Alpaslan Öztürk, her Türk gibi kendisinin de hayalinin milli olmak olduğunu, milli takıma seçilene kadar çalışmalarını en iyi şekilde sürdüreceğini ifade etti.

Gol sevinçleri hakkında da konuşan Alpaslan, ikiz kızları olduğunu, izin günlerinde görebildiği kızlarının dans hareketleri ve mimiklerini gol sevinçlerinde taklit etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Göztepe'nin suskun gol silahıGöztepe'nin suskun gol silahı
'Sahada iki farklı yarı vardı''Sahada iki farklı yarı vardı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir Göztepe Stefano Napoleoni Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İnanılmaz ceza! 421 gün hak mahrumiyeti

İnanılmaz ceza! 421 gün hak mahrumiyeti

Falcao'dan çarpıcı G.Saray itirafı

Falcao'dan çarpıcı G.Saray itirafı

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Barış Pınarı Harekatı eleştirilerine Şenol Güneş'ten sert tepki!

Barış Pınarı Harekatı eleştirilerine Şenol Güneş'ten sert tepki!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor

Göztepe'nin suskun gol silahı: Eren Derdiyok

Göztepe'nin suskun gol silahı

Tamer Tuna: Sahada iki farklı yarı vardı

'Sahada iki farklı yarı vardı'

Tamer Tuna: Galibiyetlerin devamı gelmeli

'Galibiyetlerin devamı gelmeli'

Göztepe'de ilklerin gecesi

Göztepe'de ilklerin gecesi

Tamer Tuna galibiyeti yorumladı

Tamer Tuna galibiyeti yorumladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.