Göztepe, CSKA 1948'le oynayacak

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Göztepe'nin, ikinci devre hazırlıkları kapsamında Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948'le özel maçta karşı karşıya geleceği bildirildi.

Berker İşleyen

Sarı-kırmızılıların 10 Ocak 2026 tarihinde Gürsel Aksel Stadı'nda CSKA'yı konuk edeceği ifade edildi. Şu an Göztepe forması giyen Brezilyalı stoper Heliton'un eski takımı olan CSKA 1948 ile sezon başında da karşı karşıya gelen Göztepe müsabakayı 2-1'lik skorla kaybetmişti.

İkinci yarıya Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlanacak Göztepe'de transfer çalışmaları ise sürüyor. İlk olarak İsviçre'nin Servette takımında ofansif orta saha Alexis Antunes'i resmen kadrosuna dahil eden Göztepe, Brezilyalı 20 yaşındaki golcü Guilherme Luiz'le de anlaşma aşamasına geldi. Brezilya ekibi Ceara SC ile de her konuda el sıkışan Göztepe'nin en kısa sürede genç forvetle resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Bir golcü daha almayı planlayan yönetimin, yabancı oyuncu kontenjanı kapsamında İbrahim Sabra'yı kılayıp, Brezilyalı sağ kanat Ruan'la yolları ayıracağı vurgulandı.

Göztepe
