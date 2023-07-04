SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe’de 10 futbolcuyla yollar ayrıldı

Göztepe’de 10 futbolcuyla yollar ayrıldı

04.07.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 2023-2024 sezonu öncesi 10 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Göztepe’de 10 futbolcuyla yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 10 futbolcuyla yollarını ayırdığı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “2022-2023 sezonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic ve Tarık Çamdal’a ayrıca kiralık sözleşmelerinin sonra ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

cd4ca4ba-f4bb-437c-bd0f-a3b1281bed0c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsmail Köybaşı, en golcü sezonunu yaşadıİsmail Köybaşı, en golcü sezonunu yaşadı
Fenerbahçe'de transfer bitiyor!Fenerbahçe'de transfer bitiyor!
Anlaşma 4 yıllık! Galatasaray'a evet dedi...Anlaşma 4 yıllık! Galatasaray'a evet dedi...
Anahtar Kelimeler:
Göztepe spor Marko Mihojevic spor toto 10 sezon spor tot spor to ekipleri da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.