Göztepe’de Alpaslan Öztürk korkuttu

Süper Lig’in 33. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçının 79. dakikasında Adem Büyük ile kafa topuna çıkan Göztepeli Alpaslan Öztürk, kafasına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Maça devam edemeyen Alpaslan Öztürk, sedyeyle saha dışına taşınarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede kontrolleri yapılan 27 yaşındaki futbolcunun beyin sarsıntısı geçirdiği tespit edildi. Tedavisinin ardından gözetim altında tutulan Alpaslan Öztürk’ten sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Dünkü maçta yaşadığım beyin sarsıntısı sonrası kaldırıldığım hastanede yapılan tetkiklerim tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok, bugün taburcu oluyorum. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim."
(İHA)
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