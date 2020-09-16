SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe'de Alper Potuk sesleri

Göztepe'de Alper Potuk sesleri

GÖZTEPE HABERLERİ  | 16.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Süper Lig'de cuma günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, bir yandan da transfer girişimlerini sürdürüyor. Son olarak Yunanistan'ın Atromitos takımından Macar kaleci Balasz Megyeri ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk için girişimlerini hızlandırdı. Deneyimli futbolcu, sarı lacivertli takımda 1 şampiyonluk, 1 Süper Kupa mutluluğu yaşamıştı.

Göztepe'de Alper Potuk sesleri

Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk için harekete geçti. Bonservisi elinde olan deneyimli futbolcuyu İzmir'e davet eden yönetimin Alper'le pazarlık halinde olduğu ifade edildi.

Alper'den indirim isteyen Göztepe'nin 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma zemini aradığı bildirildi.
Öte yandan Alper için Gaziantep Futbol Kulübü'nün de devrede olduğu iddia edildi. Alper'in de Göz-Göz'e gelmeye sıcak baktığı, transferin hafta sonu netlik kazanacağı öğrenildi.

Eskişehirspor altyapısından yetişen Alper Potuk 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli takımda 1 şampiyonluk, 1 Süper Kupa mutluluğu yaşayan Alper bu sezon başında takımıyla vedalaştı. Bu arada Göztepe genç oyuncularından Serkan Bakan'la da yollarını ayırdı. Serkan'ın 3. Lig ekibi Edirnespor'la anlaştığı açıklandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Göztepe’den keyifli başlangıçGöztepe’den keyifli başlangıç
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Barcelona'nın paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı
Barcelona'nın paylaşımı kafalarda soru işareti yarattı
Galatasaray bombayı patlattı!
Galatasaray bombayı patlattı!
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
Sörloth'un yeni adresi belli oldu
Sörloth'un yeni adresi belli oldu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Göztepe'ye Boşnak sol bek
Göztepe'ye Boşnak sol bek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Göztepe'den Hatem Ben Arfa bombası
Göztepe'den Hatem Ben Arfa bombası
Göztepe’de koronavirüs şoku
Göztepe’de koronavirüs şoku
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göztepe'de Alper Potuk sesleri
Göztepe'de Alper Potuk sesleri
Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri’yi kadrosuna kattı
Göztepe'den yeni transfer hamlesi
Göztepe’den Süper Lig’e keyifli başlangıç
Göztepe’den keyifli başlangıç
ÖZET | Göztepe 5-1 Denizlispor
Göztepe sezonu muhteşem açtı!
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den istifa kararı
Kulüpler Birliği'nde istifa kararı
Göztepe, Dzenan Burekovic’i kadrosuna kattı
Göztepe'den yeni transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.