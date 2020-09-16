Göztepe'de Alper Potuk sesleri

Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk için harekete geçti. Bonservisi elinde olan deneyimli futbolcuyu İzmir'e davet eden yönetimin Alper'le pazarlık halinde olduğu ifade edildi.
Alper'den indirim isteyen Göztepe'nin 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma zemini aradığı bildirildi.
Öte yandan Alper için Gaziantep Futbol Kulübü'nün de devrede olduğu iddia edildi. Alper'in de Göz-Göz'e gelmeye sıcak baktığı, transferin hafta sonu netlik kazanacağı öğrenildi.
Eskişehirspor altyapısından yetişen Alper Potuk 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli takımda 1 şampiyonluk, 1 Süper Kupa mutluluğu yaşayan Alper bu sezon başında takımıyla vedalaştı. Bu arada Göztepe genç oyuncularından Serkan Bakan'la da yollarını ayırdı. Serkan'ın 3. Lig ekibi Edirnespor'la anlaştığı açıklandı.
(DHA)
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
G.Saray'dan orta sahaya sürpriz transfer
Benik Afobe Trabzon’a geldi
Marcel Tisserand'dan ilk açıklamalar
Almanya'da maçlar seyircili oynanacak!
Eran Zahavi için Süper Lig'in devi talip oldu!
Galatasaray bombayı patlattı!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
İşte 2020'nin en çok kazanan futbolcusu!
Yıldız futbolcu tribüne çıkarak rakip taraftara saldırdı
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'e engel!
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum