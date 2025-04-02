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  4. Göztepe'de Beşiktaş maçı öncesi 3 futbolcu sakat!

Göztepe'de Beşiktaş maçı öncesi 3 futbolcu sakat!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
02.04.2025 15:39
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Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe'de, sakatlıkları bulunan Djalma Silva, Isaac Solet ve Ahmed Ildız'ın forma giymesi beklenmiyor.

Göztepe'de Beşiktaş maçı öncesi 3 futbolcu sakat!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

3 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK!

Eşleşmeyi geçecek ekip, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra Ahmed Ildız'ın da forma giymesi beklenmiyor. Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe beşiktaş
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