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Göztepe'de Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik

14.05.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'de sakatlıkları bulunan 4 futbolcu, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Göztepe'de Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik

Süper Lig'in 42. ve son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular ikinci bölümde ise taktik çalıştı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği çalışmaya sakatlıkları nedeniyle katılmayan Marko Mihojevic, Balazs Megyeri, Fousseni Diabate ve Kerim Alıcı, yarın forma giyemeyecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş maçında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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