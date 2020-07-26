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Göztepe’de Cameron Jerome ayrılığı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.07.2020 18:16 | Son Güncelleme

Göztepe, 33 yaşındaki santrforu Cameron Jerome ile yollarını ayırdı.

Göztepe’de Cameron Jerome ayrılığı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki santrforu Cameron Jerome ile sözleşme uzatmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, İngiliz futbolcu ile yolların ayrıldığını duyururken, deneyimli golcüye teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi.

Jerome, 2018-2019 sezonunda Derby County’den transfer edilirken, sarı-kırmızılı formayı giydiği 2 sezonda 54 maça çıktı. Bu maçlarda Jerome, 9 gol atarken 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezon özelikle sahaya çıktığı maçların büyük bir bölümünde 90 dakika sahada kalan İngiliz santrfor, 3 gol atarak beklenen performansı gösterememişti.

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