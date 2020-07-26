Göztepe’de Cameron Jerome ayrılığı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki santrforu Cameron Jerome ile sözleşme uzatmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, İngiliz futbolcu ile yolların ayrıldığını duyururken, deneyimli golcüye teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi.
Jerome, 2018-2019 sezonunda Derby County’den transfer edilirken, sarı-kırmızılı formayı giydiği 2 sezonda 54 maça çıktı. Bu maçlarda Jerome, 9 gol atarken 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezon özelikle sahaya çıktığı maçların büyük bir bölümünde 90 dakika sahada kalan İngiliz santrfor, 3 gol atarak beklenen performansı gösterememişti.
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