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Göztepe'de Fausto Grillo ile yollar ayrıldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 02.09.2019 21:10 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Fausto Grillo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Göztepe'de Fausto Grillo ile yollar ayrıldı

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu başında transfer edilen 26 yaşındaki Arjantinli defans oyuncusu Grillo ile yapılan görüşmelerin ardından sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, Grillo'ya futbol yaşantısında başarılar dilendi. Grillo, Türkiye'de sadece 5 Türkiye Kupası maçında takımının formasını giydi.

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Göztepe Fausto Grillo

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