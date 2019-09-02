Göztepe'de Fausto Grillo ile yollar ayrıldı

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu başında transfer edilen 26 yaşındaki Arjantinli defans oyuncusu Grillo ile yapılan görüşmelerin ardından sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, Grillo'ya futbol yaşantısında başarılar dilendi. Grillo, Türkiye'de sadece 5 Türkiye Kupası maçında takımının formasını giydi.
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