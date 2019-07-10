SPOR

Göztepe'de Ghilas ile yollar ayrıldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 10.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 29 yaşındaki forvet Nabil Ghilas ile yollarını ayırdı.

Göztepe'de Ghilas ile yollar ayrıldı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Son 2 sezonda Göztepe kadrosunda yer alan Ghilas, fazla forma şansı bulamıyordu. Ghilas, 2017-2018 sezonunda 6, geride kalan sezon ise 1 gol kaydetmişti. (AA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sonunda!!! yolu açık olsun
şükürler olsun yarabbim!!
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