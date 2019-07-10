Göztepe'de Ghilas ile yollar ayrıldı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Son 2 sezonda Göztepe kadrosunda yer alan Ghilas, fazla forma şansı bulamıyordu. Ghilas, 2017-2018 sezonunda 6, geride kalan sezon ise 1 gol kaydetmişti. (AA)

