Göztepe'de Ghilas ile yollar ayrıldı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Son 2 sezonda Göztepe kadrosunda yer alan Ghilas, fazla forma şansı bulamıyordu. Ghilas, 2017-2018 sezonunda 6, geride kalan sezon ise 1 gol kaydetmişti. (AA)
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