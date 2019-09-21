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Göztepe'de ilklerin gecesi

GÖZTEPE HABERLERİ  | 21.09.2019 08:45 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, ilk golünü attığı haftada ilk galibiyetine imza attı.

Göztepe'de ilklerin gecesi

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, ilk golünü attığı haftada ilk galibiyetine imza attı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının başında Andre Poko'nun kırmızı kart gördüğü Göztepe, 76. dakikada Alpaslan Öztürk'ün penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Göztepe, ilk golünü bulduğu ligde ilk galibiyetine 5. haftada ulaştı.

Ligde 5 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekibin gol atmasıyla Süper Lig'de gol sevinci yaşamayan ekip kalmadı. İlk 4 haftada yenilgisi bulunmayan İttifak Holding Konyaspor ise ilk kez sahadan puansız ayrıldı ve haftayı 6 puanla tamamladı. Ligde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor yoluna namağlup devam ediyor.

BU SEZONUN İLK GOLÜ ALPASLAN ÖZTÜRK'TEN

Ligde ilk 4 haftada gol bulamayan Göztepe'de 2019-2020 sezonunun ilk golü Alpaslan Öztürk'ten geldi. Bu sezon Yukatel Denizlispor maçında Soner Aydoğdu ile bir penaltı vuruşundan faydalanamayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci penaltı atışını gole çevirdi.

Alpaslan Öztürk, geçen sezon Göztepe'nin MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kalmayı başardığı müsabakada takımının ilk golüne imza atmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son golünü geçen sezon MKE Ankaragücü karşısında 84. dakikada Deniz Kadah'ın kullandığı penaltı vuruşundan bulmuştu.

Takımını eksik bırakan Andre Poko, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu. Göztepe'de sezon başından bu yana yedek bile soyunmayan Cameron Jerome ilk 11'de forma şansı buldu.

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