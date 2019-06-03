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Göztepe'de Jahovic sesleri

GÖZTEPE HABERLERİ  | 03.06.2019 12:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yeni sezonda kabus görmek istemeyen Göztepe, transfer listesine yıldızları eklemeyi sürdürüyor. Sarı-Kırmızılıların Demba Ba'dan sonra eski santrforu Adis Jahovic'i de istediği ortaya çıktı.

Göztepe'de Jahovic sesleri

Atiker Konyaspor'la yollarını ayırmaya çalışan, yeşil-beyazlıların yeni sezon planlamasında da yer almadığı öğrenilen Makedon futbolcu Adis Jahovic'in yeniden Göztepe'ye dönebileceği vurgulandı.

Son zamanlarda Göztepe'nin sosyal medya hesaplarını beğenen ve taraftarlarla forumlarda sürekli sohbet eden 32 yaşındaki oyuncunun İzmir'i ve kulübü çok özlediğini dile getirdiği ileri sürüldü. Teknik direktör Tamer Tuna ile ayrılık sonrası ufak bir gerginlik yaşayan Jahovic'e tüm camianın da sıcak baktığı belirtildi.

TARİHE GEÇMİŞTİ
Konyaspor'la sözleşmesini feshetmeye çalışan Jahovic'in durumu bayram sonrası netlik kazanacak. Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda Rusya'nın Samara takımından gelen golcü futbolcu ilk senesinde 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Ligde 33 maça çıkan futbolcu 21 gol atarak Göztepe tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını aldı. Antalya'da oynanan Play-Off finalinde 90+5. dakikada Eskişehirspor ağlarını sarsarak Süper Lig'e yükselişte büyük pay sahibi olan Jahovic ertesi sezon da coştu.

İlk devrede Göztepe forması giyen Jahovic, 18 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı. Ardından yönetimden zam isteyen tecrübeli forvet, 1 milyon 250 bin euroya Konyaspor'a satıldı. Geçen sezon yeşil-beyazlılarda 28 maçta 6 gol atan Jahovic, 1718 dakika süre aldı. Jahovic son haftalarda ise teknik direktör Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesine çekilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Adis Jahovic

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