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Göztepe’de koronavirüs şoku

GÖZTEPE HABERLERİ  | 25.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

Göztepe, yeni sözleşme imzalanan futbolculardan birine yapılan korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun takımın Afyon kampına dahil edilmediği bilgisini verdi.

Göztepe’de koronavirüs şoku

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yurt dışından yeni transfer ettiği bir oyuncuda pozitif sonuca rastlandığı bildirildi. PCR testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyen oyuncu Afyonkarahisar kampına gönderilmeyip ev izolasyonuna alındı.

Göztepe, bir futbolcusunda korona virüse rastlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Afyon kampına dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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