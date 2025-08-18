Göztepe'de Lis geçmişe sünger çekti

Yaz başında gönderilmesi dahi gündeme gelen Polonyalı kaleci özellikle Fenerbahçe maçında 90+5'inci dakikada Talisca'nın penaltısını kurtararak kalesinde devleşti. Takımını yenilgiden kurtaran Lis, ilk 2 maçta kalesini gole kapatıp yeniden güven tazeledi. Karşılaşmanın ardından tribünlerle sevincini paylaşan 28 yaşındaki file bekçisi tribünlere de üçlü çektirmeyi ihmal etmedi.

Sezon başında ikinci kalecisi Arda Özçimen'i Bandırmaspor'a kiralayıp Ekrem Kılıçarslan'ı geri döndüren sarı-kırmızılıların alternatif bir kaleci daha aradığı ifade edildi. Fransa'nın Rennes takımında görev yapan Doğan Alemdar'ı aylardır isteyen yönetimin yüksek bonservis nedeniyle transferi askıya aldığı bildirildi. Rennes'in milli kaleci için 3 milyon Euro talep ettiği, Sport Republic şirketinin bu parayı fazla bulduğu vurgulandı. Yönetimin ise yerli kaleci arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi.