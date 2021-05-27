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Göztepe'de Ndiaye belirsizliği

27.05.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de Cherif Ndiaye belirsizliği yaşanıyor.

Göztepe'de Ndiaye belirsizliği

Göztepe'nin sezon başında Hırvatistan'ın Gorica takımından kiraladığı Senegalli futbolcunun bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği ancak kulübünün 1 milyon Euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi.

Gorica'nın Göztepe yönetiminin indirim isteğine olumlu yanıt vermemesi nedeniyle transfer görüşmelerinin sıkıştığı kaydedildi. Ndiaye'ye Fransa, Almanya ve Belçika'dan birçok teklifin gelmesi de sarı-kırmızılıların elini zayıflattı.

Bu sezon Süper Lig'de 39 maça çıkıp 10 gol atan 25 yaşındaki futbolcunun her an elden kaçabileceği dile getirildi. Göztepe'nin yollarını ayırmaya çalıştığı Nijeryalı golcü Brown Ideye'ye ise şu anlık hiçbir teklifin gelmemesi kurmayları sıkıntıya soktu. Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcuyla bir dizi görüşmelerin yapılacağı ve Ideye ile karşılıklı anlaşılmaya çalışacağı vurgulandı. Büyük beklentilerle Göztepe'ye transfer olan 33 yaşındaki Ideye 30 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca 2 gol atabildi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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