Göztepe'de oynayan Yasin Öztekin Fenerbahçe'ye doğru

Takımın en skorer ismi Yasin Öztekin'i Fenerbahçe'ye satmaya hazırlanan İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerden Aatıf Chahechouhe'yu istedi.

Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kalan Faslı futbolcuyu Yasin artı bir miktar para karşılığında kadrosuna dahil etmeye çalışan sarı-kırmızılıların olumlu yanıt aldığı bildirildi.