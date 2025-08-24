SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe

Göztepe’de Romulo yoksa Janderson var

Romulo’nun 25 milyon Euro karşılığında Leipzig’e transferinin ardından Göztepe’ye katılan Janderson, ilk üç maçında 2 gol ve 1 asistle yıldız ismin eksikliğini adeta unutturdu.

Göztepe’de Romulo yoksa Janderson var
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 3 haftalık performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu süreçte 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, 7 puan toplamayı başardı. Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Stanimir Stoilov’un öğrencileri, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi.

Sezona hücum hattında önemli bir değişiklikle başlayan İzmir ekibi, Romulo’yu 25 milyon Euro karşılığında Leipzig’e sattı. Bu bölgede oluşan boşluğu doldurmak isteyen Göztepe, yine Brezilyalı olan 26 yaşındaki Janderson’u kadrosuna dahil etti. Forvet oyuncusu, ilk 3 maçta sergilediği etkili performansla Romulo’nun yokluğunu adeta unutturmayı başardı.

FENERBAHÇE’Yİ BOŞ GEÇTİ, DİĞER İKİ MAÇTA 3 GOLE KATKI VERDİ

İlk resmi maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Janderson, sergilediği performansın yanı sıra Bokele’nin attığı golde de asist yaparak hem gole doğrudan katkı verdi hem de taraftarından tam not aldı. İkinci hafta oynanan ve golsüz eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe maçında sahneye çıkamayan 26 yaşındaki oyuncu, üçüncü hafta ise adeta boş geçtiği haftanın acısını çıkardı.
2-0 kazanılan Karagümrük karşısında 1 gol, 1 asist üreten Brezilyalı oyuncu, galibiyette büyük rol oynadı. Böylece ilk 3 resmi maçında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Janderson, sarı-kırmızılılara şimdiden Romulo’nun yokluğunu hissettirmiyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İrfan Buz: "Aksiyonlarda daha agresif olmalıydık"İrfan Buz: "Aksiyonlarda daha agresif olmalıydık"
Mert Müldür: "Bizim şu an odak noktamız Benfica maçı"Mert Müldür: "Bizim şu an odak noktamız Benfica maçı"
Anahtar Kelimeler:
Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Beşiktaş'ta 10. ayrılık! 1. Lig'e gitti...

Beşiktaş'ta 10. ayrılık! 1. Lig'e gitti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.