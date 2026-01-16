SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor

Kayserispor’dan şehri terkeden Pierre Gabriel’e tepki!

Kayserispor kulübü, Pierre-Gabriel’in sözleşme şartlarına uymayarak şehri terketmesine tepki gösterdi

Kayserispor’dan şehri terkeden Pierre Gabriel’e tepki!

Trendyol Süper Lig’de transfer dönemine hızlı girmeyi hedefleyen Kayserispor, sağ bek takviyesi için anlaşmaya vardığı Ronael Pierre-Gabriel ile beklenmedik bir kriz yaşadı. Transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Kayseri’ye gelen isim Gabriel şehri habersiz şekilde terk etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kayserispor’dan şehri terkeden Pierre Gabriel’e tepki! 1

Kayserispor Kulübü, Pierre Gabriel’in ayrılışı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,

"Oyuncu Pierre-Gabriel ile ilgili süreç, tamamen resmî ve kulüpler arası kurallara uygun şekilde yürütülmüştür. Kayserispor Futbol Kulübü, öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmî temas kurmuş, ilgili kulüpten gerekli izinleri aldıktan sonra oyuncu ile iletişime geçmiştir. Bu sürecin ardından Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma sonrasında, oyuncu kulübünün bilgisi ve izni dâhilinde Kayseri’ye gelmiştir. Daha önce üzerinde mutabık kalınan tüm şartlar, sözleşmede açık ve net bir şekilde yer almıştır. Sözleşme; oyuncu ve menajeri tarafından, kendi avukatlarına iletilmiş, hukuki inceleme ve onay süreci tamamlandıktan sonra, hiçbir baskı altında kalınmaksızın ve tamamen hür iradeleriyle imzalanmıştır" denildi.

Kayserispor’dan şehri terkeden Pierre Gabriel’e tepki! 2

Açıklamanın devamında, "Sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncu, takımımızla birlikte antrenmana çıkmış; antrenman sonrasında ise burada olmaktan mutlu olduğunu ve memnuniyetini bizzat kendisi ifade etmiştir. Ancak ertesi sabah saat 09.59’da oyuncunun menajeri tarafından gönderilen bir mesajın ardından, oyuncu menajerinin baskısı ve yanlış yönlendirmesi sonucu, kulübümüzden herhangi bir izin alınmaksızın Kayseri’den ayrılmıştır. Bu yaşananlar, Kayserispor Futbol Kulübü’ne ve Türk futboluna karşı yapılmış son derece büyük bir saygısızlıktır. Kayserispor Kulübü olarak bu tutumu asla kabul etmiyoruz. Sözleşme imzalayan ve antrenmanlara katılan bir oyuncunun, sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle; kulübümüze yapılan bu saygısızlık karşısında, Kayserispor Futbol Kulübü, yarından itibaren oyuncu ve menajeri hakkında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır" ifadelerine yer verildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'de kritik zafer!Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'de kritik zafer!
Çorum FK Trendyol 1. Lig'de Adana Demirspor'u 4-1 ile geçti!Çorum FK Trendyol 1. Lig'de Adana Demirspor'u 4-1 ile geçti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Villadaki baba vahşetinde yeni detaylar! Fenomenlermiş...

Villadaki baba vahşetinde yeni detaylar! Fenomenlermiş...

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti

Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti

Akaryakıta zam gelir gelmez indirim beklenmeye başladı!

Akaryakıta zam gelir gelmez indirim beklenmeye başladı!

Ücretsiz olması zorunlu ama para istiyorlar!

Ücretsiz olması zorunlu ama para istiyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.