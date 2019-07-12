SPOR

Göztepe’de Tiago Pinto harekatı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 12.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

Eren Derdiyok’u kadrosuna katarak forvet bölgesini sağlama alan Göztepe, Portekizli sol bek Tiago Pinto için girişimlere başladı.

Göztepe’de Tiago Pinto harekatı

Göztepe’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Murat Paluli, Veli Çetin, Batuhan Kırdaoğlu ve son olarak Eren Derdiyok’u renklerine bağlayan İzmir temsilcisi, sol beke takviye yapmak için harekete geçti. Önceliği bonservisi elinde olan oyunculara veren Göztepe, son olarak MKE Ankaragücü’nde forma giyen Portekizli oyuncu Tiago Pinto için girişimlere başladı.

Geçtiğimiz sezon da Portekizli oyuncuyla ilgilenen ancak transferi noktalayamayan İzmir ekibi, bu kez Pinto’yu almak istiyor. Kariyerinde Braga, Deportivo La Coruna ve Racing Santander gibi takımlarda forma giyen, 2015/2016 sezonunda Osmanlıspor’a transfer olan ve burada 3 sezon oynadıktan sonra geçen sezonu MKE Ankaragücü’nde geçiren başarılı futbolcu, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmişti. Son dört sezonda Spor Toto Süper Lig’de 103 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, rakip filelere 3 de gol bıraktı.

ÖMER'DEN HABER BEKLİYOR

Tiago Pinto için girişimlere başlayan Göztepe, Galatasaray’da top koşturan Ömer Bayram’dan da haber bekliyor. Galatasaray ile Ömer’in transferi konusunda prensip anlaşmasına varılırken, Ömer Bayram’ın teklife henüz olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği bildirildi. Sarı-kırmızılıların bir sol bek alarak bu mevkide transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Ayrıca mukavelesi sona eren Berkan Emir ile de geçtiğimiz günlerde sözleşme uzatılmıştı.

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Eren Derdiyok Göztepe'deEren Derdiyok Göztepe'de
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