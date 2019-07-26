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Göztepe'de Yasin Öztekin yeni sezonu bekliyor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

Süper Lig'de, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Göztepe'de, takımın tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin'in performansı teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

Göztepe'de Yasin Öztekin yeni sezonu bekliyor

Geçen sezon Galatasaray'dan transfer edilen ve attığı 8 golle takımın en skorer ismi olan Yasin, sakatlığını tamamen atlattı. Geride kalan sezonda küme düşmeme mücadelesi veren Göztepe'de hayati önem taşıyan son 5 maçta forma giyemeyen Yasin'in yeni sezon öncesi oldukça hırslı olduğu bildirildi.

Son iki transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan 32 yaşındaki oyuncunun tamamen Göztepe'nin başarısına odaklandığı ifade edildi. Tecrübesi ve yeteneği ile hem takımına hem de gençlere kampta büyük katkı veren Yasin Öztekin'in 2019-2020 sezonunda Göztepe'nin banko oyuncularından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın oldukça güvendiği Yasin'in yanı sıra İzmir ekibinin tecrübeli diğer ayakları Beto, Castro, Titi, Halil, Poko, Serdar ve Eren'in de çok formda olduğu gelen haberler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Afyonkarahisar yasin öztekin Spor Toto Süper Lig

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