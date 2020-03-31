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Göztepe'den 1 milyon TL'lik bağış!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 31.03.2020 15:27 | Son Güncelleme

Göztepe Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi.

Göztepe'den 1 milyon TL'lik bağış!

Göztepe Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na destek vererek, 1 milyon TL bağış yaptı.

İzmir’in Süper Lig’deki temsilcisi Göztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi.

Kampanyaya destek veren sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı.


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Göztepe biz bize yeteriz kampanya bağış

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