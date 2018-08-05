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Göztepe’den Eren Derdiyok’a kanca

GÖZTEPE HABERLERİ  | 05.08.2018 08:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Bafetimbi Gomis'in gölgesinde kalan ve kadroda düşünülmeyen Eren Derdiyok ile Göztepe ilgileniyor.

Göztepe’den Eren Derdiyok’a kanca

Deniz Kadah ile forvet hattını güçlendiren Göztepe, bu bölgeye bir isim daha almayı hedefliyor. Teknik direktör Bayram Bektaş’ın raporu doğrultusunda Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Eren Derdiyok’u listesine alan İzmir temsilcisi, önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalacak. Eren geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. (FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray eren derdiyok Göztepe

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