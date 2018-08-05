Göztepe’den Eren Derdiyok’a kanca

Deniz Kadah ile forvet hattını güçlendiren Göztepe, bu bölgeye bir isim daha almayı hedefliyor. Teknik direktör Bayram Bektaş’ın raporu doğrultusunda Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Eren Derdiyok’u listesine alan İzmir temsilcisi, önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalacak. Eren geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. (FANATİK)
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