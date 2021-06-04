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Göztepe'den Halil Akbunar için Galatasaray açıklaması

04.06.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olduğu konuşulan Halil Akbunar için Göztepe'den açıklama geldi.

Göztepe'den Halil Akbunar için Galatasaray açıklaması

Göztepe 2. Başkanı Talat Papatya, Halil Akbunar'ın transferde Galatasaray ile anılması üzerine konuştu.

beIN Sports'a konuşan Papatya, "Halil Akbunar için Galatasaray'ın bir ilgisi olduğunu basından okuyoruz, başkan ile görüşme yapılacağı bilgisi var ama resmi bir teklif yok. Birçok kulübün ilgilendiğini biliyorum" dedi.

"HALİL'İN ÖNCELİKLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Halil'in düşüncesinin transferde önemli rol oynayacağını söyleyen yönetici, "Halil, Göztepe'nin altyapısından yetişen değerli bir oyuncumuz. Halil için de, bizim için de iyi olacak bir şart olursa değerlendirilebilir diyorum. Bu sözümden lütfen yanlış bir şey anlaşılmasın. Burada Halil'in de öncelikleri önemlidir. Çünkü o bizim evladımız." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Halil Akbunar geçtiğimiz sezon 42 maçta 10 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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