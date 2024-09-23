Göztepe'den İzmir'de farklı tarife! Kayserispor eli boş döndü, galibiyet hasretleri devam etti

Süper Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'u konuk eden Göztepe, müsabakayı 3-0 kazanarak namağlup yoluna devam etti.

İLK YARI 2-0 BİTTİ

Maça hızlı başlayan Göztepe 13'üncü dakikada Taha'nın golüyle öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Brezilyalı golcü Juan farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı.

KAYSERİSPOR GALİBİYETE HASRET

İlk devreyi iki farklı üstünlükle tamamlayan Göz-Göz'de son sözü 90+4'te Doğan söyledi. Göztepe bu skorun ardından puanını 9 yaptı. Kayserispor ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 3 puanda kaldı.