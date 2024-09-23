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  4. Göztepe'den İzmir'de farklı tarife! Kayserispor eli boş döndü, galibiyet hasretleri devam etti

Göztepe'den İzmir'de farklı tarife! Kayserispor eli boş döndü, galibiyet hasretleri devam etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.09.2024 22:32
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, evinde karşılaştığı Kayserispor’u 3-0 mağlup etti. Puanını 9'a yükselten Göztepe iyi formunu sürdürdü. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor ise galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı.

Göztepe'den İzmir'de farklı tarife! Kayserispor eli boş döndü, galibiyet hasretleri devam etti

Süper Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'u konuk eden Göztepe, müsabakayı 3-0 kazanarak namağlup yoluna devam etti.

İLK YARI 2-0 BİTTİ

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Maça hızlı başlayan Göztepe 13'üncü dakikada Taha'nın golüyle öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Brezilyalı golcü Juan farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı.

KAYSERİSPOR GALİBİYETE HASRET

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İlk devreyi iki farklı üstünlükle tamamlayan Göz-Göz'de son sözü 90+4'te Doğan söyledi. Göztepe bu skorun ardından puanını 9 yaptı. Kayserispor ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 3 puanda kaldı.

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Göztepe Kayserispor
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