Göztepe'den Liverpool'a Beto göndermesi!

Süper Lig takımlarından Göztepe, Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İngiliz kulübüne göndermede bulundu.

Göztepe, Twitter hesabından hatalı goller yiyen Liverpool'un kalecisi Loris Karius'a gönderme yaparak Liverpool'u etiketleyerek ''Biz Beto'ya sahibiz, siz değilsiniz :('' paylaşımı yaptı.

ERZURUMSPOR'DAN PAYLAŞIM

İzmir ekibi, paylaşımında Beto'nun videosuna da yer verdi. Süper Lig'e yeni çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Göztepe'ye benzer bir paylaşım yaparken ''Biz Hakan Canbazoğlu'na sahibiz, siz değilsiniz'' sözleriyle tweet attı.

NAPOLI'DEN DESTEK

Öte yandan İtalyan Napoli takımı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Ağlama Loris Karius. Herkes için kötü geceler olabilir. Cesaretlen. Seni kucaklıyoruz'' sözlerini kullandı.

